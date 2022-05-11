جمع تواقيع نيابية لسحب يد وزير الصناعة ووكيله واحالتهم للتحقيق

2022/05/11 | 15:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف النائب أحمد الجبوري، اليوم الأربعاء، عن جمع تواقيع نيابية لسحب يد وزير الصناعة منهل الخباز ووكيله واحالتهم للتحقيق.

وقال الجبوري في تغريده له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وتابعته (بغداد اليوم) إنه "تم جمع تواقيع اكثر من 105 نائباً والتواقيع مستمرة لمطالبة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لسحب يد وزير الصناعة منههل الخباز ووكيله واحالتهم للتحقيق في ملفات الفساد لوزارة الصناعة التي قدمت للقضاء وهيئة النزاهة".

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