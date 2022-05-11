2022/05/11 | 15:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مراسل (بغداد اليوم)، الاربعاء، ببدء التصويت على اكمال اعضاء اللجنة المالية النيابية.

وقال مراسلنا: "يتم الآن التصويت على اكمال اعضاء اللجنة المالية النيابية".

واضاف ان "المرشحين هم كل من عطوان العطواني وفيصل النائلي وثامر ذيبان الحمداني ومصطفى الگرعاوي ومثنى السامرائي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الان التصويت على اكمال اعضاء اللجنة المالية النيابية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الان التصويت على اكمال اعضاء اللجنة المالية النيابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).