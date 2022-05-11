لعرقلة التموينية..الرديني يرفع “البطاقة الحمراء” ضد قانون الدعم الطارئ

2022/05/11 | 15:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..رفض عضو ائتلاف النصر عقيل الرديني، الأربعاء، قانون الأمن الغذائي، داعياً الجهات المعنية لرفعه من طاولة البرلمان.وقال الرديني في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “قانون الأمن الغذائي لا يصلح بالشكل المقدم على طاولة البرلمان لأسباب عديدة اهما، أنه يحتوي على جنبة مالية قد ترهق توجهات الحكومة القادمة، فضلا عن انه يتعارض مع قانون […]

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