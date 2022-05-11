مصرف الرشيد يعلن حذف اسمه من قائمة العقوبات الدولية لميثاق الأمم المتحدة

2022/05/11 | 15:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن مصرف الرشيد، الأربعاء، عن حذف اسمه من قائمة العقوبات الدولية لميثاق الأمم المتحدة والتي جاءت بموجب الوثيقة الصادرة في 18 نيسان 2022.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، إن "هذا القرار جاء للجهود التي بذلت من الحكومة العراقية ووزارة الخارجية والممثلية الدائمة لجمهورية العراق لدى الأمم المتحدة ومصرف الرشيد".

وأكد، أن "هذا القرار قد أعاد مصرف الرشيد الى مكانته التي يستحقها في المجال المصرفي".

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