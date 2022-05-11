الطب العدلي يكشف النتائج الأولية لتشريح جثمان أبو عاقلة

2022/05/11 | 15:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت السلطات الفلسطينية عن النتائج الأولية لعملية تشريح جثمان الصحفية في قناة "الجزيرة" القطرية، شيرين أبو عاقلة، وذلك بعد ساعات على مقتلها في الضفة الغربية أثناء تغطيتها لاشتباكات في جنين، وسط تضارب الروايات عن الجهة التي تتحمل مسؤولية مقتلها.

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