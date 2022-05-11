مجلس النواب يصوت على اعضاء اللجان النيابية الدائمة

2022/05/11 | 15:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

صوت مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على أعضاء اللجان النيابية الدائمة.

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مجلس النواب صوت على اعضاء اللجان النيابية الدائمة، وتضمنت اللجان ما يلي:

- اللجنة المالية- اللجنة القانونية- لجنة الامن والدفاع- لجنة الخدمات والاعمار- لجنة العلاقات الخارجية- لجنة النزاهة- لجنة النفط والغاز- لجنة الكهرباء والطاقة - لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة- لجنة الاستثمار- لجنة التخطيط الاستيراتيجي- لجنة الصحة والبيئة- لجنة الاقاليم والمحافظات- لجنة النقل والاتصالات- لجنة التربية- لجنة التعليم العالي - لجنة الزراعة- لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني- لجنة حقوق الانسان - لجنة الثقافة والسياحة والاثار- لجنة الشباب والرياضة- لجنة الشهداء والضحايا والسجناء - لجنة الهجرة والمهجرين- لجنة الاوقاف والعشائر- لجنة المرأة والاسرة والطفولة".

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