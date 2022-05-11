التعليم تصدر توضيحاً بشأن منح كتب الشكر لموظفيها

2022/05/11 | 15:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاربعاء، توضيحاً بشأن منح كتب الشكر لموظفيها.وقالت الوزارة في وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم) ما ورد في ادناه:

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