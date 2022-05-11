العراق.. قصف إيراني على مناطق حدودية مع إقليم كردستان

2022/05/11 | 15:59 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير ناحية سيدكان شمالي أربيل إحسان جلبي، الأربعاء، أن المدفعية الإيرانية قصفت صباح اليوم إحدى المرتفعات في بلدة سيدكان الحدودية في إقليم كردستان.

وأوضح أن المدفعية الإيرانية أطلقت 5 أو 6 قذائف مدفعية، دون إصابات.

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وتعرضت المناطق الحدودية أكثر من مرة للقصف المدفعي الإيراني، ما أسفر عن ضرر كبير لسكان المنطقة.

وكانت وكالة أنباء "إرنا" أعلنت أن القوات البرية للحرس الثوري الإيراني استهدفت بقصف مدفعي مواقع لجماعات وصفها بأنها "إرهابية" في مدينة أربيل شمال العراق، اليوم الأربعاء.

وقالت الوكالة نقلا عن بيان للعلاقات العامة بالحرس الثوري في بيان إن العملية استهدفت "مركزا استراتيجيا" بصواريخ.

وأضافت الوكالة أنه لم ترد حتى الآن تقارير عن حجم الخسائر والأضرار جراء القصف.

ونسبت الوكالة للسفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي القول إن طهران "تحترم سيادة الحكومة والشعب العراقي".

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