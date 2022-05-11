اول تعليق رسمي عراقي على القصف الايراني في اربيل

2022/05/11 | 16:10 - المصدر: وكالة نون

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ادانت الحكومة العراقية، اليوم

الاربعاء، القصف الايراني الذي طال

عدداً من المواقع في منطقة سيدكان في

أربيل.





وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفي، ان

"حكومةُ العراق تدين القصف الإيراني

الذي طال عد

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