2022/05/11 | 16:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب، اليوم الاربعاء، على

اعضاء اللجان النيابية الدائمة وكما

مدرج ادناه.

- اللجنة المالية

- اللجنة القانونية

- لجنة الامن والدفاع

- لجنة الخدمات والاعمار

- لجنة العلاقات الخارجية

- لجنة ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب يصوت على أعضاء اللجان النيابية الدائمة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب يصوت على أعضاء اللجان النيابية الدائمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).