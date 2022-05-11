القبض على متهم بسرقة مبلغ مالي كبير في ميسان

2022/05/11 | 16:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مديرية شرطة محافظة ميسان ، اليوم

الأربعاء ، القبض على متهم بسرقة (18)

مليون دينار وجهاز لابتوب وهاتف نقال ،

من احدى الدور السكنية ، ضمن مدينة

العمارة .

وقالت المديرية في بيان : فور تعرض احدى

الدو

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