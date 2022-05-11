خيبة أمل متبادلة بين الإسلاميين وإردوغان

2022/05/11 | 16:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "مع فشل الإسلاميين في مصر وتونس والمغرب، تحوّلوا عند إردوغان إلى ورقة تفاوض أو سلعة يعرضها للبيع في سبيل التودّد إلى بعض الحكومات العربية"

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