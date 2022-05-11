بالاسماء.. اعضاء لجنة الدفاع البرلمانية

2022/05/11 | 16:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

تنشر (بغداد اليوم)، اليوم الأربعاء، اعضاء لجنة الامن والدفاع، التي صوت عليها مجلس النواب ضمن أعضاء اللجان النيابية الدائمة.

وتضمنت اللجنة ما يلي:

النائب صفاء عبدالنبي جبرالنائب حسين الغانميالنائب محمد التميميالنائب حسين الكطرانيالنائب جواد البولانيالنائب محمد رسول الرميحيالنائب مهدي تقي امرليالنائب احمد رحيم الموسويالنائب حسين العامريالنائب علي حسن الساعدي النائب ياسر سكندر وتوتالنائب فلاح حسن حسينالنائب زياد طارق الجنابيالنائب نايف الشمري النائب كريم يوسف ابو سودةالنائب لطيف مصطفى الورشانالنائب محمد مهندالنائب خالد العبيديالنائب صكبان يوسف النائب ميروان ابراهيمالنائب كريم شكور محمدالنائب عمر صالح النائب وعد القدوالنائب نايف خلف

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