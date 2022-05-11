اعتقال قصّاب يزور اختام الصحة والطب البيطري في الموصل صورة

2022/05/11 | 16:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت قوة متخصصة، اليوم الاربعاء،

قصابا يزور اختام الصحة والطب البيطري

في الموصل.

وقال أحد عناصر القوة إنه "تم القاء

القبض على صاحب محل قصابة بحي السكر

بجانب مدينة الموصل الايسر".

وأضاف أن "القصاب

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