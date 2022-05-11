النهج الوطني: الأمن الغذائي لا ينصف المحافظات الفقيرة والمنتجة للنفط

2022/05/11 | 16:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..أكد رئيس تحالف النهج الوطني النائب احمد الربيعي، الأربعاء، قانون الأمن الغذائي لا يتكيف مع الحالات الطارئة وتجنب المحافظات الفقيرة.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال الربيعي في تصريح لوكالة / المعلومة/، إن “قانون الدعم الطارئ لم يعالج الحالات الطارئة ونخشى أن يكون باب جديد من أبواب الفساد […]

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