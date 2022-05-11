غانتس: الجيش الإسرائيلي لم يطلق النار على صحفية الجزيرة شيرين أبو عاقلة

2022/05/11 | 16:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، عن أسفه لمقتل صحفية الجزيرة شيرين أبو عاقلة، لكنه نفى الاتهامات بأن الجيش الإسرائيلي مسؤول عن مقتلها.

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