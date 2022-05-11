الافراج عن مسؤول سابق مستفيداً من العفو العام

2022/05/11 | 16:48 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت اللجنة شمول المتهمين المحكومين بالقانون المذكور.

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