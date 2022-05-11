اللجنة العليا للمياه تجتمع برئاسة الكاظمي وتتخذ قرارات عدة

2022/05/11 | 16:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

عقدت اللجنة الوطنية العليا للمياه، اليوم الأربعاء، اجتماعاً برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وخرجت بمجموعة من المقررات والتوجيهات.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، إن "الكاظمي، ترأس اليوم الأربعاء، اجتماع اللجنة الوطنية العليا للمياه، حيث جرت مناقشة آخر التطورات والمستجدات؛ لضمان تأمين الحصص المائية للعراق، وتحقيق توزيعٍ عادل للموارد المائية داخل العراق مع اقتراب حلول فصل الصيف".

وناقش الاجتماع جهوزية الوزارات المُشكّلة لهذه اللجنة واستعداداتها المختلفة، والاحتياجات اللازمة والمستعجلة للمحافظات والمواطنين، حيث وجّه الكاظمي بضرورة تأمينها في أسرع وقت ممكن، بالتعاون والتنسيق مع الدوائر والإدارات المعنيّة وفقا للبيان.

وأكّد رئيس الوزراء أن "أزمة التغيرات المناخية أثّرت على الموارد المائية في كل دول العالم، وعلى المعنيين في الدولة والحكومة تفعيل الجهود والإمكانات، وتكثيفها؛ لتنفيذ خطة توزيع الموارد المائية وتلبية مختلف الحاجات، فضلاً عن تأمين الحصص المائية المطلوبة لزراعة المحاصيل الزراعية ولاسيما الأساسية منها".

وبحسب البيان، خرج الاجتماع بمجموعة من المقررات والتوجيهات التي تساهم في دعم وزارة الموارد المائية لمعالجة شح المياه، ورصد التخصيصات المالية لها، وتنفيذ السدود الصغيرة والالتزام بالخطة الزراعية المقررة؛ إضافة إلى قرارات تتعلق بدعم المزارعين والمحافظات المتضررة، واتباع أفضل الأساليب في استعمال الموارد المائية بما يضمن تقليل التلوث ورفع التجاوزات، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات العاجلة لربط مشاريع محطات الإسالة على قنوات المراشنة بالمحطات المركزية؛ لضمان توفير احتياجات المواطنين من المياه".

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