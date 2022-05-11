"إعلان هام" من سفير المملكة المتحدة للسعوديين الراغبين بزيارة بريطانيا

2022/05/11 | 17:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد السفير البريطاني لدى الرياض، نيل كرومتون، الأربعاء، أن بلاده قررت إعفاء السعوديين الراغبين في زيارة المملكة المتحدة من إجراءات التأشيرات، مشيرا إلى إمكانية الحصول على إعفاء إلكتروني.

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