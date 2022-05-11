السفير الإيراني الجديد في بغداد يبدأ مهامه بزيارة موقع حادثة اغتيال المهندس وسليماني

2022/05/11 | 17:01 - المصدر: بغداد اليوم

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السفير الإيراني الجديد في العراق محمد آل صادق يستهل مهامه بزيارة موقع استشهاد قادة النصر وثم التوجه نحو مبنى السفارة وسط العاصمة العراقية لاستلام المهام بشكل رسمي سفيراً لطهران في بغداد

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