تونس/جريمة مصادرة الفعل السّياسيّ - الطايع الهراغي

2022/05/11 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الطايع_الهراغي "لو كان الاستبداد رجلا وأراد أن ينتسب لقال: أنا الشّرّ، وأبي الظّلم، وأمّي الإساءة، وأخي الغدر، وأختي المسكنة".



(عبد الرّحمان الكواكبي) "قسوة الأيّام تجعلنا خائفين من غير أن ندري ما يخيفنا " (وليام شكسبير)1/..ويشهد التّاريخ على مكر التّاريخرحم الله المتنبّي " وكم ذا بمصر من المضحكات// ولكنّه ضحك كالبكا ؟".



من نوادر الزّمن ال ......





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