فيديو يُظهر لحظة ضبط سجين أمريكي هارب وانتحار ضابطة هربت معه بعد مطاردة

2022/05/11 | 17:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُظهر مقطع فيديو اللحظة التي ألقت فيها الشرطة القبض على السجين الهارب من ولاية ألاباما الأمريكية، كيسي وايت، بعد مطاردة بالسيارات في إيفانسفيل، في ولاية إنديانا.

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