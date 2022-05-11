حملة في البصرة لملاحقة هذه الفئة من السيارات

2022/05/11 | 17:19 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحملة مستمرة ومتواصلة.

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