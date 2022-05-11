إجرام كربلاء تطيح بشخص مختص بكسر زجاج السيارات

2022/05/11 | 17:21 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية مكافحة اجرام كربلاء، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على شخض مختص بكسر زجاج السيارات لسرقة ما بداخلها.

وقالت المديرية في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفرزها القت القبض على شخص مختص بكسر زجاج السيارات المركونه أمام المنازل لسرقة ما بداخلها".

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