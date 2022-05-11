2022/05/11 | 17:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: YHD-MylB_u4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عبد الرحمن ساطع فتى موهوب من البصرة يخطط لابتكار مشروعين للذكاء الاصطناعي | تقرير : اثير العبادي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عبد الرحمن ساطع فتى موهوب من البصرة يخطط لابتكار مشروعين للذكاء الاصطناعي | تقرير : اثير العبادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).