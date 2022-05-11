قرار قضائي ضد إيلون ماسك بعد تغريدات

2022/05/11 | 17:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجح مستثمرون في الحصول على قرار محكمة اولي، يقضي بأن رئيس شركة تسلا للسيارات الكهربائية، الملياردير، إيلون ماسك، صرح بتغريدات "غير دقيقة ومتهورة"، في 2018 بشأن تمويل من صندوق الثروة السيادي السعودي، ما يؤدي إلى رفع القضية إلى المحاكمة، حيث يطالبون بتعويضهم.

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