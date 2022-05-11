العراق.. جفاف وزلازل.. كارثتان قد تضربان وادي الرافدين بعد عواصف تجتاح دول آسيوية - عاجل

2022/05/11 | 17:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

توقع المستشار والخبير الزراعي عادل المختار، اليوم الأربعاء، زيادة معدل الزلازل في العراق نتيجة الاحتباس الحراري وتغير المناخ.

وقال المختار في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إنه "ازدادت في الآونة الأخيرة الهزات الأرضية في العراق نتيجة الظروف غير الطبيعية التي تمر بها البلاد".

واضاف ان "انخفاض مناسيب بحيرة ساوة والمياه الجوفية وانخفاض الخزين الاستراتيجي للمياه مقارنة بالعام الماضي وتقليل المساحات المزروعة وارتفاع درجات الحرارة وكذلك الغازات المنبعثة من حرق الغاز المصاحب، كل هذه العوامل قد تؤدي إلى تخلخل الضغط الجوي".

وتابع انه "قد ترتفع أعداد الزلازل في العراق بعد العواصف الترابية الكبيرة كالعاصفة الأفريقية والعاصفة الهندية التي قد تضرب البلاد قريبا".

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