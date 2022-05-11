البرلمان يصدر توجيها الى لجانه الدائمة

2022/05/11 | 17:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بعد ترؤسه عددٍ من الاجتماعات مع رؤساء الكتل النيابية..

*الزاملي يعلن استكمال تشكيل اللجان النيابية الدائمة ويوجه اعضاءها لعقد اجتماعاتها بدءاً من الاسبوع المقبل*

أعلن السيد "حاكم الزاملي"، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، اليوم الاربعاء ١١ - أيار ٢٠٢٢، استكمال تسمية وتشكيل كافة اللجان النيابية الدائمة، بالتصويت على عضوية السيدات والسادة النواب المرشحين لعضويتها .

ودعا الزاملي، اعضاء اللجان النيابية، الى عقد اجتماعاتهم بدءًا من الاسبوع المقبل، وممارسة مهامهم التشريعية والرقابية، بعد ان اتم المجلس النصاب القانوني للجان، والعمل الفاعل على تقديم التشريعات التي ينتظرها المواطنون من ممثليهم.

وأكد النائب الأول، ان التصويت جاء بعد جملة مناقشات واجتماعات مع مختلف رؤساء واعضاء الكتل النيابية، لتقديم اسماء المرشحين لعضوية اللجان، وان الاختيار جاء وفق معايير الخبرة والاختصاص والمهنية والرغبة .

المكتب الإعلاميللنائب الأول لرئيس مجلس النواب٢٠٢٢/٥/١١

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