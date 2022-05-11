2022/05/11 | 17:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

تتواصل، غداً الخميس، منافسات مباريات الجولة (31) للدوري الممتاز بإقامة ثلاث مباريات.

ففي الساعة 5:30 عصراً، يستضيف فريق نفط البصرة بملعب الفيحاء نظيره فريق النفط.

ويلتقي فريق نفط الوسط بملعب فرنسو حريري مستضيفه فريق اربيل في تمام الساعة 7:45 مساءً.

ويواجه فريق الزوراء بملعب الشعب الدولي في العاصمة بغداد، ضيفه فريق زاخو في الساعة العاشرة ليلاً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخميس.. ثلاث مواجهات ضمن الجولة (31) للدوري الممتاز) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخميس.. ثلاث مواجهات ضمن الجولة (31) للدوري الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).