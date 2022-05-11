نظام المراحل الثلاث - محمد اسماعيل السراي

2022/05/11 | 17:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_اسماعيل_السراي يمر الانسان على المستوى الشخصي في ثلاث مراحل في حياته، ولكن ليس الجميع، فبعضهم يعلق في المرحلة الاولى وافضلهم قد يصل للمرحلة الثانية..وقليل منهم من يصل للمرحلة الاخيرة..وكذلك المجتمعات ايضا تمر بهذه المراحل، ولكن ايضا بعضها يعلق في الاولى وبعضها بالكاد يتخطى الى الثانية وقليل من الامم من تعبر الى الثالثة ..والمراحل هي:-المرحلة العاطفية : وفيها يتم انتاج كل ما يتعلق بالمشاعر والعاطفة، ك ......





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