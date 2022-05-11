المناضل اليساري حين يهوى الوضوح.....29 - محمد الحنفي

2022/05/11 | 18:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الحنفي الوضوح في الممارسة:.....20وبناء على ما رأينا، فإن التفاعل بين النظرية، والممارسة، كما يؤدي إلى تطور، وتطوير النظرية، وإلى تطور، وتطوير الممارسة، فإنه يؤدي، كذلك، إلى تطور وتطوير الواقع، في مظاهره الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.



وبما أن الحزب جزء من الواقع، فإنه يتأثر، كذلك، بالتفاعل بين النظرية، والممارسة، فيعرف:1) تطور، وتطوير الأيديولوجية المعبرة عن مصالح معينة، مم ......





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