الفكر المثالي الميتافزيقي شوه عقولنا وتفكيرنا - سامى لبيب

2022/05/11 | 18:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سامى_لبيب - نحو فهم الحياة والإنسان والوجود (119) .بالرغم من وجود بحث وتقدم علمى مشهود يزداد حضوراً وقوة دوماً لتفسير الحياة والوجود فلايوجد منهج علمي متجذر في فكر وثقافة الإنسان فهناك فرق بين العلم والمنهج العلمي , فالفكر المثالى الميتافزيقى القديم بالرغم أنه يلفظ أنفاسه الأخيرة إلا أنه عنيداً مُصراً على التواجد ضد الهجمة العلمية الشرسة عن طريق الديانات والمعتقدات والفلسفات المثالية ليمرر مفاهيمه ا ......





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