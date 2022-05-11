بعد اتهامه

2022/05/11 | 18:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الجيش الإسرائيلي إنه "من غير الممكن" تحديد الاتجاه الذي قُتلت منه صحفية شبكة "الجزيرة"، شيرين أبو عاقلة، بعد أن قال في وقت سابق إن "من المحتمل" أن "مسلحين فلسطينيين" قتلوها.

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