بغداد وأنقرة تبحثان إنشاء سكة حديد من البصرة إلى تركيا

2022/05/11 | 18:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

بحث الشركة العامة لسكك حديد العراق مع شركة تركية انشاء خط سكة حديد من محافظة البصرة _بغداد مروراً ببيجي وانتهاءً بتركيا.

وقالت وزارة النقل في بيان، إن "وزير النقل الكابتن ناصر حسين بندر الشبلي التقى، اليوم الاربعاء، في ديوان الوزارة السفير التركي لدى العراق علي رضا كوناي لبحث آفاق التعاون المشترك في مجال النقل البري والبحري والجوي بين البلدين الجارين".

وقال وزير النقل: "تم مناقشة مواضيع عدة ابرزها مشروع الترانزيت وعبور الشاحنات التركية عبر الاراضي العراقية لتفعيل التبادل التجاري بين البلدين في موعدٍ اقصاه مع حلول شهر حزيران من العام الجاري شريطةَ ان يدخل المشروع حيز التنفيذ، كما تم مناقشة الربط السككي بين البلدين وانشاء خط سكة حديد من محافظة البصرة _بغداد مروراً ببيجي وانتهاءً بتركيا، جاء ذلك خلال اجتماعٍ عُقد بين شركة BEG التركية مع الشركة العامة لسكك حديد العراق للاتفاق على وضع الدراسات والتصاميم النهائية لإنجاز المشروع خلال مدة اقصاها في شهر تموز من هذا العام".

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