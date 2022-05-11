أربعة أسماء.. من سيخلف (ابو مريم الانصاري) لمنصب الأمين العام المساعد لمنظمة بدر؟

2022/05/11 | 18:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف مصدر مسؤول في منظمة بدر، بزعامة هادي العامري، اليوم الأربعاء، عن ابرز الأسماء المرشحة لتولي منصب (ابو مريم الانصاري) في المنظمة، الذي توفى قبل أيام في حادث سير.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم) ان "اسماء المرشحين لشغل منصب نائب الامين العام لمنظمة بدر، خلفا عبد الكريم يونس (ابو مريم الانصاري) هم كل من (محمد ناجي العسكري)، ورئيس كتلة تحالف الفتح النائب السابق (محمد الغبان) ، ووزير الاتصالات الاسبق (حسن الراشد)، وعضو مجلس محافظة بغداد السابق (معين الكاظمي)".

وبين المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه ان "اختيار المرشح الجديد لمنصب نائب الامين العام لمنظمة بدر، سيكون من خلال الانتخاب المباشر بين اعضاء الهيئة العامة للمنظمة".

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