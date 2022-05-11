2022/05/11 | 18:38 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هو ثاني هجوم من نوعه في اسبوع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل ستة عسكريين مصريين بسيناء) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل ستة عسكريين مصريين بسيناء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).