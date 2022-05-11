2022/05/11 | 18:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: kKTitE0df-E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قانون الطوارئ الأمريكي في العراق واقتحام القوات الأمريكية!) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قانون الطوارئ الأمريكي في العراق واقتحام القوات الأمريكية!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).