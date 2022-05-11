العراق يدين القصف الإيراني الذي طال مواقع في أربيل

2022/05/11 | 18:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدانت وزارة الخارجية، القصفَ الايرانيّ الذي طال عدداً من المواقع في منطقة سيدكان في محافظة أربيل.

وذكرت الوزارة في بيان أن حكومةُ العراق تدين القصفَ الايرانيّ الذي طال عدداً من المواقع بمنطقة سيدكان في أربيل بإقليم كردستان العراق.هذا، وجددت الوزارة التأكيد على المضمون الدستوريّ، بأن لا تُستخدم الأراضي العراقيّة مقراً أو ممراً لتهديد أمن دول الجوار، مشددة على أهمية الركون للحوار واستدامته لمواجهة التحديّات، لاسيما الأمنيّة منها، وبما يحفظ سيادة العراق ويعززُ أمن واستقرار المنطقة.

قال رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني ان سنجار لم يتم تطهيرها بالكامل من القوات غير القانونية، مشيرا الى ان تلك القوات لا تزال تمارس الاعتداءات ضد أهالي سنجار، ودعا البارزاني في مؤتمر صحفي الحكومة الاتحادية الى تنفيذ اتفاقية سنجار لضمان عودة الأهالي.

وحول موضوع تشكيل الحكومة أكد البارزاني ان الطرف الخاسر في الانتخابات يسعى الى تشكيل حكومة توافقية من دون الرجوع الى نتائج الانتخابات، واكد البارزاني ان نواب إقليم كردستان سيحضرون جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس الوزراء الاتحادي شريطة اتفاق المكون الشيعي على ترشيح شخصية لذلك المنصب.

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