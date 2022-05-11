2022/05/11 | 18:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اخبار العراق

نص قانون حظر التطبيع المقترح من الكتلة الصدرية

منذ 31 دقيقة

نص قانون حظر التطبيع المقترح من الكتلة الصدرية:

قانون حظر التطبيع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نص قانون حظر التطبيع المقترح من الكتلة الصدرية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نص قانون حظر التطبيع المقترح من الكتلة الصدرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).