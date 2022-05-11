مكافحة المتفجرات تضبط موادا مهربة في بغداد

2022/05/11 | 19:00 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، اليوم الاربعاء، عن ضبط مواد طبية مهربة في سيطرة الشعب شمال شرق بغداد.

وقال اعلام مديرية مكافحة المتفجرات في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "اثناء فحص المركبات الحمل المارة بالسيطرة من قبل العاملين على اجهزة فحص المركبات (m60 ) تم ضبط عجلة حمل تحمل مواد طبية مهربة بدون اي اوراق ثبوتية".

واضاف انه "تم تسليمها الى الجهات المختصة".

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