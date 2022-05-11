الزراعة تحدد موعد افتتاح مشروع يخدم أكثر من 200 ألف مواطن في نينوى

2022/05/11 | 19:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- آمنة السلاميحددت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، موعد افتتاح مشروع ري الجزيرة في نينوى، فيما أشارت إلى أنه يخدم أكثر من 200 ألف مواطن.وقال المتحدث باسم وزير الزراعة، هادي هاشم حسين، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مشروع ري الجزيرة في محافظة نينوى هو واحد من المشاريع التي تنفذها منظمة الاغذية والزراعة في العراق (الفاو)، وبالتعاون بصورة مباشرة مع وزارة الموارد المائية والجهة المستفيدة منها هي وزارة الزراعة المتمثلة بالمزارعين".وأضاف، أن "مشروع ري الجزيرة قارب على النهاية"، مؤكداً أن "افتتاح القناة الرئيسة لهذا المشروع سيكون خلال الاسبوع المقبل".وأشار إلى أن "المشروع عمل على إعادة صيانة وتشغيل مضخة رئيسة للمياه، أضافة إلى إعادة تأهيل وبناء 11 جسرا صغيرا على مشروع الجزيرة، نفذت منها 7 والمتبقية 4 في طور التنفيذ، فضلاً عن تأهيل 21 بوابة تتوزع على طول قناة الري الرئيسة لمشروع ري الجزيرة".وأوضح، أن "210 الاف مواطن سيستفيدون من المشروع أغلبهم من سكنة القرى والارياف". ولفت إلى أن "تكلفة المشروع بحدود 7 ملايين دولار، بتمويل من الاتحاد الاوروبي، ونفذ عن طريق منظمة الاغذية والزراعة الدولية، كأحد مشاريعها في محافظة نينوى، الداعمة للقطاع الزراعي لتأهيل البنى التحتية واستعادة معيشة المزارعين"، موضحا أن "المشروع سيعزز امدادات المياه لتطوير الري، وتطوير الزراعة وتحقيق العائد الامثل لتحقيق الامن الغذائي على مستوى المحافظة والعراق بشكل عام".

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