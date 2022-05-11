أصيب الطيار فجأة وتولى القيادة راكب لا يعرف الطيران.. ماذا حدث؟

2022/05/11 | 19:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن راكب ليس لديه أي خبرة سابقة في الطيران، من الهبوط بأمان بطائرة خاصة في مطار فلوريدا بعد ظهر الثلاثاء، بعد أن أصيب الطيار بحالة طبية طارئة وأصبح عاجزا عن القيادة، بحسب ما أفادت شبكة "سي أن أن".

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