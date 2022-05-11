ائتلاف المالكي يوجه اتهاما خطيرا لتحالف انقاذ الوطن بخصوص الحكومة

2022/05/11 | 19:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادحمل ائتلاف دولة القانون، اليوم الأربعاء، تحالف إنقاذ وطن مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة، عازيا الامر الى استفادتهم من الحكومة الحالية.

وقال عضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "تحالف انقاذ وطن لايريد تشكيل حكومة ويعمل على إبقاء الحكومة الحالية باعتباره يسيطر على البرلمان بالإضافة إلى أنه يسيطر على القرار الحكومي وبعض المناصب التنفيذية في الحكومة الحالية".

وأضاف ان "التحالف الثلاثي لايقدم اي مبادرات جادة لإنهاء الانسداد السياسي عكس الإطار التنسيقي الذي يعمل على الإسراع بتشكيل الحكومة لكن يشترط أن تكون حكومة توافقية لا تهمش فيها اي جهة على حساب جهة أخرى".

وأوضح ان "الحديث عن تصريحات بعض أعضاء الإطار حول امتلاكهم قرابة الـ 170 نائبا داخل البرلمان غير صحيح"، مشيرا الى انه "من غير المستبعد أن يحصل الإطار على الأغلبية البسيطة داخل البرلمان خصوصا بعد المبادرات الأخيرة التي طرحها".

وبين الركابي ان "الأيام المقبلة ممكن ان تكون كفيلة بإيضاح جدية بعض الكتل للدخول بحوار جاد ينهي الانسداد السياسي".

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