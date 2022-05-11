رئيس البرلمان يلغي أمر استقالة ليث الدليمي

2022/05/11 | 19:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادافاد مصدر نيابي، اليوم الأربعاء، بموافقة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي على الغاء امر استقالة ليث الدليمي.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وافق على سحب استقالة ليث الدليمي".

وأضاف ان "الدليمي عاد نائبا من جديد عن تحالف السيادة".

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