الجيش المصري يعلن القضاء على 23

2022/05/11 | 19:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش المصري، الأربعاء، مقتل خمسة عسكريين بينهم ضابط، والقضاء على 23 من "العناصر التكفيرية" خلال عمليات في شبه جزيرة سيناء.

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