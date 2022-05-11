الموارد: مجلس النواب سيراقب الانفاق على مشاريع المياه

2022/05/11 | 19:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – وسام الملاأكد وزير الموارد المائية مهدي الحمداني، اليوم الأربعاء، أهمية تأمين المبالغ المالية لاستكمال المشاريع الخاصة بتأمين المياه، فيما أشار إلى أن مجلس النواب سيراقب الانفاق على تلك المشاريع.وقال الحمداني في كلمة له خلال استضافته في اللجنة المالية النيابية بمبنى مجلس النواب وتابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الوزارة لن تتوقف في أي يوم من الأيام عن اداء الخدمة المرتبطة بحياة المواطنين وماضون بقوة في المشاريع الخاصة بالمياه بعد تأمين المبالغ المخصصة".وأضاف، "عند تأمين المبالغ سيكون هناك استنفار حكومي لإكمالها"، مشيراً إلى أن "تلك المبالغ ستنفق بشكل صحيح وتخضع لرقابة مجلس النواب والجهات الرقابية بجميع تفاصيلها".وأعرب الحمداني عن أمله في "تأمين المبالغ الضرورية لإنجاز المشاريع".وأكد رئيس اللجنة المالية النيابية حسن الكعبي، خلال الاستضافة، التوجه لدعم مشاريع وزارتي الموارد المائية والتجارة لتحقيق الأمن الغذائي.

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