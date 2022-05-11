2022/05/11 | 19:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، عن أمله في أن يكون الشخص الذي سيكلّف تشكيل الحكومة المقبلة من البرلمانيين المنتخبين، وقال في مقابلة على "الحرة": هناك 27 شخصيّة سنية مرشحة من بين الذين يمكن انتخابهم، ومعظمها يملك الكفاءة، والأهم أن تكون الحكومة مدعومة من البرلمان".

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