محرز يقود التشكيل المتوقع للسيتي أمام وولفرهامبتون

2022/05/11 | 19:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحل مانشستر سيتي، ضيفًا على وولفرهامبتون، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب مولينيو، في لقاء مؤجل من الجولة 33 للبريميرليج.ويسعى مانشستر سيتي للفوز بهذا اللقاء، من أجل استعادة فارق النقاط الـ3 مع ليفربول، والذي فاز أمس على أستون فيلا.وكعادته مؤخرًا، سيدخل السيتي مباراة اليوم بالقوة الضاربة، على أمل حسم الأمور مبكرًا، خوفًا من أي مفاجأة.وبحسب موقع "هوسكورد" العالمي، فإن البرازيلي فرناندينيو لاعب الوسط، سيشارك كقلب دفاع ثانٍ إلى جانب إيمريك لابورت، في ظل غياب الثنائي جون ستونز وروبن دياز للإصابة.ومن المتوقع أن يدخل السيتي المباراة بالتشكيل التالي:حراسة المرمى: إيدرسونالدفاع: زينتشينكو - لابورت - فرناندينيو - كانسيلوالوسط: سيلفا - رودري - دي بروينالهجوم: سترلينج - فودين - محرز

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