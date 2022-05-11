الحكومة تعيد 500 من عوائل عناصر داعش في مخيم الهول

2022/05/11 | 19:40 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فؤاد حسين: العراق يُبدي استعداده لاستقبال العوائل العراقـيّة في مُخيَّم الهول.

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