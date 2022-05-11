2022/05/11 | 19:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة..كشف تقرير لصحيفة ذي ناشيونال البريطانية، الاربعاء، ان علماء في جامعة تكساس الامريكية تمكنوا من الربط بين المرض الغامض الذي اصاب عشرات الالاف من الجنود الامريكان والبريطانيين في اعقاب حرب الخليج الثانية وبين استخدام الاسلحة الكيمياوية واليورانيوم المنضب اثناء الحرب عام 1991.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وذكر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي ناشيونال: الولايات المتحدة ضربت العراق بـ300 طن من اليورانيوم خلال حرب الخليج) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي ناشيونال: الولايات المتحدة ضربت العراق بـ300 طن من اليورانيوم خلال حرب الخليج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).